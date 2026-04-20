Москва20 апр Вести.За шпаргалки, списывание и использование мобильного телефона на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) ежегодно выгоняют около тысячи человек. Это при том, что каждый год госэкзамен сдают порядка 700 тысяч школьников.

Такие цифры в интервью газете "Ведомости" назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По ощущениям, примерно треть нарушителей – это те, кто проваливают экзамен уже не первый год: умрем, но не сдадим честно! поделился он своим мнением

По его словам, в России на ЕГЭ есть свои "чемпионы". Это люди, которых с экзаменов выводят за нарушения несколько лет подряд. Для борьбы с использованием мобильной связи на экзаменах в 2026 году Музаев анонсировал использование новых технологических решений. В частности, "будут применены умные глушилки с использованием технологии искусственного интеллекта". По мнению Музаева, это обеспечит максимальную честность экзамена и решит проблему списывания на ЕГЭ.

Артур Музаев напомнил критикующим ЕГЭ, почему появился единый госэкзамен. По его мнению, главная причина – коррупция в образовании. Ситуацию в образовании Музаев продемонстрировал примером фильма "Москва слезам не верит", когда абитуриент из отдаленных от столицы регионов практически не имел шансов поступить в федеральный вуз, тем более престижный. Героиня фильма Катя Тихомирова тоже не смогла поступить в вуз, "поэтому пошла по жизни другим путем".

Глава Рособрнадзора добавил, что подать документы абитуриентам удавалось максимум в один-два вуза, если они находились рядом и расписание экзаменов совпадало. В июне школьники сдавали выпускные экзамены, а в июле — три-четыре вступительных испытания в каждом вузе.

В 2026 году основной период сдачи ЕГЭ стартует 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Резервные дни назначены на 22–25 июня. Пересдать один из предметов по желанию выпускники смогут 8–9 июля. Но уже сейчас на портале "Госуслуги" запущен тренажер, который позволяет школьникам проверить свои знания по сдаваемым на ЕГЭ предметам.