Москва3 июнВести.Четыре участника были удалены с Единого государственного экзамена в первый день основного периода ЕГЭ-2026. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Основной период ЕГЭ в этом году стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. Ведомство уже получило первые данные о нарушениях правил проведения экзамена.
На текущий момент у нас есть информация по четырем удаленным участникам экзаменасказал Музаев
По его словам, которые приводит РИА Новости, один выпускник был удален за использование средств связи, еще трое – за использование шпаргалок.
Ранее психолог Алиса Токарева назвала основные ошибки выпускников в ночь перед ЕГЭ. По ее словам, за несколько часов до экзамена многие ученики начинают хаотично заучивать новые темы и перечитывать материалы в попытке усвоить как можно больше знаний. Это приводит к эмоциональной и умственной перегрузке, отметила психолог.