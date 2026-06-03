Глава Рособрнадзора сообщил о четырех учениках, которых удалили с ЕГЭ-2026

С ЕГЭ удалили четырех выпускников в первый день экзаменов Глава Рособрнадзора сообщил о четырех учениках, которых удалили с ЕГЭ-2026

Москва3 июн Вести.Четыре участника были удалены с Единого государственного экзамена в первый день основного периода ЕГЭ-2026. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Основной период ЕГЭ в этом году стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. Ведомство уже получило первые данные о нарушениях правил проведения экзамена.

На текущий момент у нас есть информация по четырем удаленным участникам экзамена сказал Музаев

По его словам, которые приводит РИА Новости, один выпускник был удален за использование средств связи, еще трое – за использование шпаргалок.

Ранее психолог Алиса Токарева назвала основные ошибки выпускников в ночь перед ЕГЭ. По ее словам, за несколько часов до экзамена многие ученики начинают хаотично заучивать новые темы и перечитывать материалы в попытке усвоить как можно больше знаний. Это приводит к эмоциональной и умственной перегрузке, отметила психолог.