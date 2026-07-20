Музаев: не ранее 1 июня будет стартовать экзаменационная кампания в РФ

Рособрнадзор: в последующие годы ЕГЭ будет начинаться не ранее 1 июня Музаев: не ранее 1 июня будет стартовать экзаменационная кампания в РФ

Москва20 июл Вести.Единый государственный экзамен в России в последующие годы будет начинаться не ранее 1 июня. О этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС.

На это есть распоряжение президента, и оно бессрочное. Отныне и в последующие годы не ранее, чем 1 июня, мы можем стартовать экзаменационную кампанию отметил руководитель Рособрнадзора

Музаев напомнил, что даты проведения ЕГЭ утверждаются Рособрнадзором совместным приказом с Министерством просвещения, в котором устанавливаются сроки и порядок проведения экзамена.