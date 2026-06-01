Москва1 июн Вести.1 июня начинается основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов. Единое расписание экзаменов утверждено совместными приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, документ есть в распоряжении ТАСС.

График основного периода выглядит так: 1 июня (понедельник) — история, литература, химия; 4 июня (четверг) — русский язык; 8 июня (понедельник) — математика (базовый и профильный уровни); 11 июня (четверг) — обществознание, физика; 15 июня (понедельник) — биология, география, письменная часть по иностранным языкам; 18–19 июня (четверг и пятница) — информатика, устная часть по иностранным языкам.

С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов. Дополнительно, 8 и 9 июля, выпускники смогут пересдать один любой предмет по своему выбору.

Все экзамены начинаются в 10.00 по местному времени.