Кравцов: первый день основного этапа ЕГЭ-2026 прошел без сбоев, утечек не было

Москва1 июн Вести.Первый день основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года прошел без сбоев, утечек экзаменационных материалов не было. Об этом журналистам рассказал глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.

Министр напомнил, что сегодня учащиеся сдавали ЕГЭ по истории, литературе и химии.

Экзамен прошел без сбоев, организованно. Никаких утечек материалов не было сказал Кравцов, которого цитирует ТАСС

1 июня начался основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов. Как ранее сообщил Кравцов, ЕГЭ стартовал в штатном режиме, все экзаменационные пункты были готовы к приему участников.