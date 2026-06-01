Кравцов: ЕГЭ начался в штатном режиме, все организационные процессы отлажены

Кравцов заявил о полной подготовке школ к организации ЕГЭ Кравцов: ЕГЭ начался в штатном режиме, все организационные процессы отлажены

Москва1 июн Вести.Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стартовал в штатном режиме, все экзаменационные пункты готовы к приему участников. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Глава ведомства добавил, что в местах проведения экзаменов крайне важно обеспечить спокойную атмосферу для каждого школьника.

Мы создали все необходимые условия для честной и объективной оценки знаний выпускников. Я желаю всем ребятам удачи и высоких результатов приводит пресс-служба его слова

По информации Минпросвещения, в 2026 году Единый государственный экзамен сдают почти 750 тысяч школьников, в том числе более 663 тысяч выпускников текущего года.

Ранее стало известно, что доля онлайн-школ подготовки к Единому государственному экзамену по математике выросла в России с 21% до 24% в 2025/2026 учебном году.