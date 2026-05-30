Математика остается лидером по обороту в онлайн-школах подготовки к ЕГЭ

Москва30 мая Вести.Доля онлайн-школ подготовки к Единому государственному экзамену по математике в общем обороте выросла в России с 21% до 24% в 2025/26 учебном году. Результаты исследования получила платформа GetCourse, передает ТАСС.

На втором месте располагается английский язык.

Существенными направлениями по обороту стали английский - 11%, многопрофильные - 9%, русский язык - 8%, обществознание - 8%, история, физика, биология, химия - 7%, курсы по общим правилам поступления - 7% (рост с 4 до 7%), испанский и французский - 1% отмечается в сообщении

Для исследования брали данные за 2024/25и в 2025/26 годов.