"Ведомости": экономика Рунета выросла в 2025 году почти на треть

Экономика Рунета выросла в 2025 году на 30% "Ведомости": экономика Рунета выросла в 2025 году почти на треть

Москва29 апр Вести.Объем экономики Рунета достиг к концу 2025 года 38,3 трлн руб., что на 30% превышает показатель 2024 года, сообщают "Ведомости" со ссылкой на доклад Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Электронная торговля стала основным источником развития Рунета. Участники рынка заработали в 2025 году 23,2 трлн руб. (60% объема Рунета), что на 40% больше показателя 2024 года.

На информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) пришлось 35% объема Рунета, то есть 13,7 трлн руб. (+ 12% в годовом выражении).

Оставшиеся 1,57 трлн руб. пришлись на рекламу и продвижение (+ 27,6% в годовом выражении).

Данные по сектору ИКТ предварительные, они включают разработку программного обеспечения, консультационные и другие услуги, на него приходится 7,6 трлн руб., производство компьютеров, электронных и оптических изделий (3 трлн руб.), деятельность в сфере телекоммуникаций (1,7 трлн руб.) и в области информационных технологий (1,4 трлн руб.) пишут "Ведомости"

По данным РАЭК, софтверный сегмент вырос в 2025 году на 22,5% до 1,5 трлн руб., IT‑сервисы - на 13,6% до 1,4 трлн руб., аппаратное обеспечение - на 17,2% до 970,7 млрд руб., ИИ‑оборудование - на 24,6% до 112,1 млрд руб. Сегмент сетевого оборудования оценен РАЭК в 219,6 млрд руб., систем хранения данных - в 175,3 млрд руб.

Количество интернет‑пользователей старше 12 лет увеличилось в 2025 году на 1 млн до 105 млн человек (86% населения России).

Количество пользователей электронной торговли увеличилось на 7,4% до 280 млн человек.

По данным Роскомнадзора, количество действующих сим‑карт выросло в прошлом году на 20% до 317 млн штук.

Между тем Минцифры намерено к 2030 году повысить пропускную способность системы противодействия угрозам до 954 Тбит/с. Кроме того, министерство подготовило поправки в закон, позволяющие искать экстремистские материалы в интернете.