Москва4 июн Вести.По итогам 2025 года выручка "Россетей" превысила 1,8 триллиона рублей, в 2026 году этот показатель, как ожидается, составит 2 триллиона. Об этом журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой сообщил генеральный директор, председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин.

Он добавил, что за 2025 год компания завершила электроснабжение Восточного полигона, реализовала большое количество проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и на Дальнем Востоке.

Что касается инвестиционной программы, она у нас ежегодно растет. В прошлом году она составила 725 миллиардов рублей. В этом году она, я уверен, превысит 900 миллиардов рублей. Все наши экономические показатели, в принципе, показывают достаточно позитивную динамику. Выручка по прошлому году превысила 1,8 триллиона. В этом году, я думаю, что мы отметку в 2 триллиона перевысим. Но выручка, конечно, это не основной показатель. Основной показатель – это прибыль, это и EBITDA компании. Тем более для нас прибыль является одним из источников финансирования инвестиционной программы. Прибыль по прошлому году почти 300 миллиардов, и EBITDA 550 миллиардов. На 30% и EBITDA у нас выросла по сравнению с 2024 годом поделился он

Рюмин выразил надежду, что положительная динамика сохранится, и компания останется в этом позитивном тренде по экономическим показателям.

Также, по словам гендиректора "Россетей", решаются проблемы, которые накопились в сетевом комплексе.

Первое – это вопросы консолидации, это вопросы внедрения нового института системообразующих территориально-системных организаций. Я уверен, что этот институт уже работает больше года, уверен, что это уже очень позитивно сказывается и скажется позитивно на надежность электроснабжения. Второй важный аспект – это регуляторные соглашения нормативной базы, чтобы подписывать длинные соглашения на несколько лет. Сейчас постановление правительства вышло, у нас такая возможность есть. Я могу сказать, что уже с момента выхода постановления мы в 35 регионах подписали регуляторное соглашение, а для нас это более чем половина регионов, где мы работаем как распределительный комплекс. Вообще компания работает в более чем 80 регионах, но распределительный комплекс мы являемся оператором в 69 регионах отметил он

Кроме того, как отметил Рюмин, новые нормативные документы касаются "эталонного метода регулирования".

2026 – это первый год, когда будут использоваться эталоны, и я уверен, что это позволит более справедливо рассчитывать и принимать тарифы в регионах Российской Федерации добавил Рюмин

Также он напомнил, что с 1 июля на Северном Кавказе планируется разделение сетевой и сбытовой деятельности. Он пояснил, какие плюсы и минусы от этого процесса для "Россетей".

Решение с 1 июля 2026 года сбытовую деятельность отдать специализированной компании, это, конечно, абсолютно правильно. Помимо того, что здесь были вопросы с точки зрения нормативного регулирования, еще были сложности с точки зрения, знаете, там важна же конкуренция. Конкуренция между сетевыми компаниями, с бытовыми компаниями, чтобы все равно был какой-то, чтобы каждый занимался своим делом… У нас будет специализированная бытовая компания, которая будет заниматься вопросами собираемости на Северном Кавказе. А мы, как сетевая компания, займемся именно своими прямыми обязанностями, то есть электроснабжением, модернизацией инфраструктуры, развитием инфраструктуры. Поэтому я уверен, это точно скажется положительно, и мы в каком-то обозримом будущем увидим плюсы от данного решения пояснил глава "Россетей"

Рюмин также рассказал о проектах, которые "Россети" планируют реализовать в обозримом будущем. Он подчеркнул, что проектов много.

В первую очередь, конечно, это реализация по поручению правительства, реализация систем накопления энергии на юге, которую компания "Россети" ведет. Это самый важный… Важно, наверное, сказать про самый крупный проект, который у нас сейчас есть. Это проект, который мы реализуем в московской агломерации – это увеличение мощности московской энергосистемы. Это, наверное, самый капиталоемкий проект, который сейчас мы реализуем. До 2032 года мы должны будем построить более 5 тысяч километров линии электропередач и ввести около 12 тысяч мегавольт-ампер трансформаторной мощности… И, наверное, я бы обозначил еще проект, в котором "Россети" принимают непосредственное участие – это строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург сказал он

"Россетям", подчеркнул гендиректор компании, поставлены две задачи при строительстве ВСМ – подключение тяговых подстанций РЖД и переустройство региона, которое затронет линии электропередач, идущих вдоль новой магистрали.

Ранее Рюмин на встрече с Путиным сообщил о вложениях "Россетей" в новые регионы. По его словам, там реализуется большая инвестиционная программа и по километражу, и по мощностям – по подстанционному строительству.