"Россети" выбрали технологию для ЛЭП от Нововоронежской АЭС до Москвы

"Россети" потратят более 90 млрд рублей на линию постоянного тока до Москвы "Россети" выбрали технологию для ЛЭП от Нововоронежской АЭС до Москвы

Москва8 июн Вести."Россети" определились с технологией строительства линии электропередачи постоянного тока от Нововоронежской АЭС до Москвы. Протяженность объекта составит около 550 километров, стоимость - 92 миллиарда рублей. Об этом сообщил журналистам глава компании Андрей Рюмин на Петербургском международном экономическом форуме, передает издание РБК.

Для строительства передачи Нововоронежская АЭС - Москва протяженностью около 550 км выбрана технология преобразования тока LCC. При выполнении технико-экономического обоснования проведено сравнение разных вариантов с точки зрения надежности, пропускной способности, зрелости технологий и стоимости элементов цитирует Андрея Рюмина РБК

Проект нужен для покрытия энергодефицита Московского региона. Развитие столичной энергосистемы остается крупнейшим направлением инвестиций "Россетей" на ближайшие годы. Общая инвестпрограмма компании на 2026 год превышает 900 миллиардов рублей.

Линии постоянного тока эффективнее при передаче энергии на большие расстояния. Выбранная технология использует тиристоры для преобразования переменного тоак в постоянный и обратно.

"Россети" рассчитывают самостоятельно разработать значительную часть оборудования. По отдельным компонентам, которые пока не выпускаются в России, компания ведет переговоры с зарубежными партнерами.

Ввод ЛЭП в эксплуатацию запланирован на 2032 год, пропускная способность составит 1,5 ГВт.

Кроме того, "Россети" прорабатывают еще один аналогичный проект в Сибири - линию от подстанции "Итатская" в Красноярском крае до новой подстанции в районе Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии протяженностью около 1,5 тысячи километров. Его стоимость может достичь 450 миллиардов рублей.