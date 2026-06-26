Москва26 июн Вести.Перед компанией "Россети" стоят масштабные задачи по развитию инфраструктуры, заявил ИС "Вести" вице-премьер и председатель совета директоров компании Александр Новак.

Сегодня стоят масштабные задачи по развитию инфраструктуры электросетевого комплекса. В целом у нас утверждена генеральная схема программы развития электроэнергетики, и в ней значимую роль играет, естественно, наша системообразующая компания "Россети", которая обеспечивает развитие сетевой инфраструктуры, как магистральной, так и распредсетей заявил он

Реализация проектов сетевой инфраструктуры необходима для технологического суверенитета РФ.

Это очень важно для развития нашей промышленности, для технологического суверенитета, для достижения национальных целей, поставленных президентом. Ну и, естественно, для роста экономики, потому что без электроэнергии, без доведения до потребителя, без надежного обеспечения это невозможно подчеркнул Новак

Ранее сообщалось, что "Россети" потратят более 90 млрд рублей на линию постоянного тока до Москвы.