В "Ростелекоме" заявили о ценности технологического суверенитета РФ В "Ростелекоме" заявили о приоритете технологической независимости ПО

Москва24 июн Вести.Технологический суверенитет с точки зрения производства и создания собственного программного обеспечения является важным для России. Об этом ИС "Вести" заявил вице-президент "Ростелеком" Александр Логинов.

Когда мы говорим о технологическом суверенитете, то это не только производство оборудования, а в большей степени технологическая независимость с точки зрения программного обеспечения. И это тоже большая задачка, которой мы занимаемся. У нас большое количество людей сконцентрировано на написании софта как ядра сети, которая будет заниматься управлением всей сетью компаний отметил он.

В прошлом году в РФ стали начали использовать первые отечественные базовые станции "Булат".

Российский производитель телекоммуникационного и IT-оборудования "Булат" совместно с оператором связи Т2 на отечественных базовых станциях запустили голосовую связь в 4G. Выпуск станций налажен на базе площадки в Санкт-Петербурге.

В июне 2026 года на базовых станциях "Булат" мы запустили технологию голосовой связи VoLTE. Пилотный проект был в Нижегородской области. Сейчас, в ближайшие три месяца мы будем запускаться по всей Российской Федерации. [Планируется] достаточно большое количество, порядка 1 900 базовых станций. Нужно, чтобы связь и голосовая была качественная, как раз VoLTE и позволяет голос передавать по сетям 4G рассказал директор новгородского филиала Т2 Юрий Абросов

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что Россия может стать первой страной, кто сделает ИИ-ассистента на базе "Госуслуг" для оказания онлайн-услуг населению.