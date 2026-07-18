Орешкин рассказал, что означает технологический суверенитет Орешкин: технологический суверенитет не означает самоизоляцию

Москва18 июл Вести.Технологический суверенитет не означает самоизоляцию, это означает способность государства самостоятельно распоряжаться критически важной инфраструктурой, защищать данные граждан и выбирать партнеров без внешнего диктата.

Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае, передает агентство РИА Новости.

Технологический суверенитет при этом не означает самоизоляцию​​​. Это способность страны самостоятельно распоряжаться критически важной инфраструктурой, защищать данные граждан и выбирать партнеров без внешнего диктата рассказал Орешкин

По его словам, подлинная открытость возможна только между суверенными и равноправными участниками.

Россия готова делиться практическими решениями. Мы развиваем собственные большие языковые модели, облачные цифровые платформы и прикладные решения. Обладаем уникальными компетенциями на стыке атомной энергетики и высокопроизводительных вычислений добавил Орешкин

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что России необходим устойчивый цифровой суверенитет, весь контур по созданию которого наша страна уже закрыла.

Кроме того, сообщалось, что обеспечение суверенитета государства в эпоху цифровой ИИ‑трансформации требует сбалансированного развития четырех стратегических сфер. Глава ЦПК Алексей Чеснаков подчеркнул, что баланс достигается, когда страна внедряет инновации, но не отдает внешним игрокам контроль над критической инфраструктурой.