Москва18 июлВести.Технологический суверенитет не означает самоизоляцию, это означает способность государства самостоятельно распоряжаться критически важной инфраструктурой, защищать данные граждан и выбирать партнеров без внешнего диктата.
Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае, передает агентство РИА Новости.
Технологический суверенитет при этом не означает самоизоляцию. Это способность страны самостоятельно распоряжаться критически важной инфраструктурой, защищать данные граждан и выбирать партнеров без внешнего диктатарассказал Орешкин
По его словам, подлинная открытость возможна только между суверенными и равноправными участниками.
Россия готова делиться практическими решениями. Мы развиваем собственные большие языковые модели, облачные цифровые платформы и прикладные решения. Обладаем уникальными компетенциями на стыке атомной энергетики и высокопроизводительных вычисленийдобавил Орешкин
Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что России необходим устойчивый цифровой суверенитет, весь контур по созданию которого наша страна уже закрыла.
Кроме того, сообщалось, что обеспечение суверенитета государства в эпоху цифровой ИИ‑трансформации требует сбалансированного развития четырех стратегических сфер. Глава ЦПК Алексей Чеснаков подчеркнул, что баланс достигается, когда страна внедряет инновации, но не отдает внешним игрокам контроль над критической инфраструктурой.