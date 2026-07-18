Москва18 июлВести.Технологии искусственного интеллекта (ИИ) должны принадлежать всему миру, а не привилегированной группе государств. Об этом рассказал замруководителя администрации президента России Максим Орешкин, его слова передает ТАСС.
По его словам, странам необходим равный и свободный от дискриминации доступ к ключевым цифровым ресурсам: данным, вычислительным мощностям, современным моделям и программам, а также к стабильной энергетической инфраструктуре.
ИИ не должен становиться закрытым клубом избранных или новой линией глобального разделасказал Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае
Он ранее сообщил, что Россия сталкивается с серьезными вызовами в сфере кибербезопасности. Орешкин уточнил, что кибератаки на РФ совершаются в том числе с применением технологий ИИ.
Между тем глава Сбербанка Герман Греф отметил, что ни одно государство пока не может быть полностью защищено от киберугроз в эпоху развития ИИ.