Орешкин призвал не превращать ИИ в закрытый клуб для избранных

Орешкин: искусственный интеллект должен оставаться доступным для всех стран Орешкин призвал не превращать ИИ в закрытый клуб для избранных

Москва18 июл Вести.Технологии искусственного интеллекта (ИИ) должны принадлежать всему миру, а не привилегированной группе государств. Об этом рассказал замруководителя администрации президента России Максим Орешкин, его слова передает ТАСС.

По его словам, странам необходим равный и свободный от дискриминации доступ к ключевым цифровым ресурсам: данным, вычислительным мощностям, современным моделям и программам, а также к стабильной энергетической инфраструктуре.

ИИ не должен становиться закрытым клубом избранных или новой линией глобального раздела сказал Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае

Он ранее сообщил, что Россия сталкивается с серьезными вызовами в сфере кибербезопасности. Орешкин уточнил, что кибератаки на РФ совершаются в том числе с применением технологий ИИ.

Между тем глава Сбербанка Герман Греф отметил, что ни одно государство пока не может быть полностью защищено от киберугроз в эпоху развития ИИ.