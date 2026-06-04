Москва4 июнВести.Минэкономразвития доверяет технологиям искусственного интеллекта, которые внедряются повсеместно. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках ПМЭФ-2026.
Так Решетников ответил на вопрос, как в министерстве относятся к внедрению российскими компаниями искусственного интеллекта.
Вы знаете, мы ему уже доверяем, зачастую не задаваясь этим вопросом, потому что… все распознавание, работа всех камер – это уже машинное зрение. Сейчас мы вводим в законодательство биометрические системы. Например, у нас сейчас отработана технология, все сделано нормативно, сейчас будет тиражирование заселения в гостиницы по MAX. По мессенджеру там можно будет предъявить, не надо носить паспорт, не надо перебивать данныерассказал Решетников
Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что технологии искусственного интеллекта трансформируют все сферы жизни современного человечества.