Москва4 июн Вести.Минэкономразвития доверяет технологиям искусственного интеллекта, которые внедряются повсеместно. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках ПМЭФ-2026.

Так Решетников ответил на вопрос, как в министерстве относятся к внедрению российскими компаниями искусственного интеллекта.

Вы знаете, мы ему уже доверяем, зачастую не задаваясь этим вопросом, потому что… все распознавание, работа всех камер – это уже машинное зрение. Сейчас мы вводим в законодательство биометрические системы. Например, у нас сейчас отработана технология, все сделано нормативно, сейчас будет тиражирование заселения в гостиницы по MAX. По мессенджеру там можно будет предъявить, не надо носить паспорт, не надо перебивать данные