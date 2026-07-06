Москва6 июл Вести.Россия может гордиться наработками в области искусственного интеллекта, заявил ИС "Вести" глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Если говорить о больших языковых моделях, других моделях искусственного интеллекта - здесь у нас есть чем гордиться. Немногие страны в принципе обладают такого рода независимостью. Сбер здесь, собственно говоря, главный поставщик этого технологического суверенитета. Есть, конечно, разработки и у других компаний, но если говорить про действительно полную независимость, полный суверенный цикл - это разработки ИИ Сбера