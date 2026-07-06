Москва6 июлВести.Россия может гордиться наработками в области искусственного интеллекта, заявил ИС "Вести" глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Если говорить о больших языковых моделях, других моделях искусственного интеллекта - здесь у нас есть чем гордиться. Немногие страны в принципе обладают такого рода независимостью. Сбер здесь, собственно говоря, главный поставщик этого технологического суверенитета. Есть, конечно, разработки и у других компаний, но если говорить про действительно полную независимость, полный суверенный цикл - это разработки ИИ Сберасказал министр
Кроме того, уточнил он, искусственный интеллект применяется в различных сферах промышленности – химпроме, металлургии.
Мы [в правительстве] разрабатываем отдельный план по использованию ИИ в промышленности, сделаем эту работу чуть более систематизированной, будем транслировать лучшие практики и опыт из разных отраслейдобавил он