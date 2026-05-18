Григоренко восхитился работой российского промышленного ИИ в проектировании Григоренко: ПО с использованием ИИ в проектировании выглядит потрясающе

Москва18 мая Вести.Отечественное программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта в проектировании выглядит потрясающе. Такую оценку в интервью ИС "Вести" вице-премьер Дмитрий Григоренко дал в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

По его словам, ИИ анализирует предложенные проектировщиками решения и предлагает собственные – более эффективные.

Сегодня смотрели на стендах программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта в проектировании. И искусственный интеллект, анализируя предложенные проектировщиками решения, тут же предлагает свои другие – более эффективные. Это делается намного быстрее и намного проще. Тут же предлагает, где и как произвести необходимые недостающие запчасти. Также делает тут же предложение по изменению оборудования, которое делает эти запчасти. И это, конечно, выглядит все потрясающе рассказал Григоренко

Ранее сообщалось, что на ЦИПР был представлен уникальный цифровой ассистент для разработки технологий производства деталей, не имеющий мировых аналогов.