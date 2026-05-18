Москва18 мая Вести.Индустриальные центры компетенций (ИЦК) в России нуждаются в определенной трансформации. Новая задача включает внедрение в отечественное программное обеспечение промышленного искусственного интеллекта. Об этом заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, сегодня российские компании внедряют промышленный ИИ в отдельных направлениях.

Необходима, наверное, уже определенная трансформация, и новые задачи перед ИЦК. И прежде всего это, конечно же, внедрение в программное обеспечение промышленного искусственного интеллекта. Мы по отдельным направлениям это делаем, компании это делают. И результаты с точки зрения эффективности просто сногсшибательные, потому что в разы повышается эффективность, снижаются трудозатраты, повышается скорость рассказал Григоренко

Также вице-премьер отметил, что план развития ИЦК в России выполнен на 69 процентов.