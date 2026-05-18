Москва18 мая Вести.Налаженная работа индустриальных центров компетенций (ИЦК) позволяет говорить о появлении в России института заказчика программных продуктов. Об этом заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, между российскими разработчиками программного обеспечения и заказчиками появилась четкая взаимосвязь.

У нас четко работает ИЦК, у нас четко появилась взаимосвязь между заказчиком и разработчиком, у нас четко появился институт заказчика, который понимает, что он хочет. У нас появился разработчик, который уже гордится не каким-то рассказами о том, что он может сделать, а он показывает готовые решения сказал Григоренко

Также вице-премьер заявил о необходимости трансформировать работу ИЦК в России, включив внедрение в отечественное программное обеспечение промышленного искусственного интеллекта.