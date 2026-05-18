Москва18 маяВести.Сейчас идет работа над оптимизацией процесса экспорта цифровых решений, чтобы избежать конкуренции между компаниями из России. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
Он добавил, что для экспорта цифровых решений из РФ может быть создано единое "окно", которое оптимизирует процесс.
Мы сейчас думаем в том числе и по созданию "одного окна" оптимизации наших решений, чтобы это все делалось синхронно, чтобы наши компании не конкурировали между собой при продаже на экспорт готовых решенийрассказал Григоренко
Ранее Григоренко заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта в программное обеспечение. Такая задача может быть решена в рамках модернизации индустриальных центров компетенции России.