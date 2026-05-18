Москва18 мая Вести.Цифровые технологии – как велосипед: либо они падают, либо едут вперед. Такое мнение ИС "Вести" озвучил заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он отметил, что цифровые технологии всегда связаны с чем-то новым, с чем-то, что приносит удобство и эффективность.

Цифровая технология - это такая вещь, которая постоянно в движении, она как велосипед. Она либо падает, либо едет вперед. Нельзя сказать, что вот сейчас в моменте все получилось, потому что вся IT-индустрия живет завтрашним днем. Она вся несется. Всех нас, естественно, несет и тащит за собой. Это здорово. Потому что цифровые технологии - это всегда про развитие, это всегда про удобство, это всегда про эффективность, это всегда про что-то новое рассказал Григоренко

Ранее Григоренко заявил, что компании из РФ не должны конкурировать между собой при экспорте цифровых решений. Для этого уже готовится проект по синхронизации процессов экспорта.