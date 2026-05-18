Москва18 мая Вести.План развития индустриальных центров компетенций (ИЦК) в России выполнен на 69 процентов. Об этом заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, ИЦК объединяет на одной площадке заказчиков и разработчиков промышленного программного обеспечения (ПО).

Это все то, что так или иначе нашим гражданам не видно, но без чего не летают самолеты, не строятся дома, не работают склады, вообще не работают предприятия. При этом за четыре года, действительно, сделано много. У нас 70 процентов от запланированного, если быть точнее 69 процентов, на сегодняшний день сделано сказал Григоренко

Также вице-премьер особо отметил, что отечественные разработчики ПО смогли своими программными продуктами заместить решения мировых компаний.

Это компании, которые в мире делали и делают до сих пор лучше продукты. И вот мы делаем на сегодняшний день не хуже, местами даже и лучше. И 70 процентов от планов мы сделали. Естественно, у нас горизонт до 2028 года. Мы считаем, что в ближайшие год-два мы полностью закроем задачу добавил он

ИЦК были созданы по поручению правительства в 2022 году для ускоренного импортозамещения в области цифровых технологий.