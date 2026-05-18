Москва18 мая Вести.Уникальный цифровой ассистент для разработки технологий производства деталей, не имеющий мировых аналогов, был представлен партнером концерна "Калашников" ООО "Системная интеграция" на конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России). Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал генеральный директор компании Кирилл Лукашеня.

Он добавил, что наличие такого цифрового ассистента колоссально облегчает труд технологов.

Уникальность данной системы в целом в России и в мире [в том, что] еще не было ни одного цифрового ассистента, который может выполнять одну из самых сложных задач, это разрабатывать технологический процесс на изготовление деталей. … Наша задача первая: цифровому ассистенту сказать, чтобы он проанализировал чертеж и вывел все размеры и параметры, цифровые данные. После чего мы его позже попросим на основание этих данных разработать технологический процесс. … Это колоссально экономит труд технологов рассказал Лукашеня

Ранее в своем выступлении на конференции ЦИПР глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что оборот IT -сектора региона вырос на 46,6% в 2025 году.