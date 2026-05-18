Москва18 маяВести.Уникальный цифровой ассистент для разработки технологий производства деталей, не имеющий мировых аналогов, был представлен партнером концерна "Калашников" ООО "Системная интеграция" на конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России). Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал генеральный директор компании Кирилл Лукашеня.
Он добавил, что наличие такого цифрового ассистента колоссально облегчает труд технологов.
Уникальность данной системы в целом в России и в мире [в том, что] еще не было ни одного цифрового ассистента, который может выполнять одну из самых сложных задач, это разрабатывать технологический процесс на изготовление деталей. … Наша задача первая: цифровому ассистенту сказать, чтобы он проанализировал чертеж и вывел все размеры и параметры, цифровые данные. После чего мы его позже попросим на основание этих данных разработать технологический процесс. … Это колоссально экономит труд технологоврассказал Лукашеня
Ранее в своем выступлении на конференции ЦИПР глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что оборот IT -сектора региона вырос на 46,6% в 2025 году.