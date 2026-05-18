Оборот IT сектора Нижегородской области вырос на 46,6% в 2025 году

Москва18 мая Вести.Оборот IT сектора Нижегородской области в 2025 году вырос на 46,6% и достиг 100 миллиардов рублей. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он добавил, что развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 2025 году составило 22% и достигло 200 миллиардов рублей.

IT у нас выросло на 46,6% за 2025 год: до 100 миллиардов рублей. А ИКТ – на 22%, до 200 миллиардов рублей. Это тот сектор, который является по-настоящему вытягивающим экономику нашего региона. Надо также отметить, что в этом сегменте самые высокие заработные платы. И это в целом создает условия как для развития нашим молодым ребятам и нашим жителям, так и создания условий для малого и среднего бизнеса, который вокруг тоже может за счет спроса со стороны айтишников развиваться и существовать рассказал Никитин

