Москва18 мая Вести.Проведение конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) положительно влияет на развитие Нижнего Новогорода. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал губернатор нижегородской области Глеб Никитин.

Он добавил, что бизнес-туризм, который обусловлен проведением конференции ЦИПР, приводит и к развитию обычного туристического потока в Нижний Новгород.

ЦИПР меняет Нижний Новгород. Мы проводим постоянное создание новых пространств под проведение конференции. И увеличивается количество бизнес-туристов. Причем не только на сам ЦИПР, но и сопутствующие мероприятия, потому что люди, приезжая сюда в большом количестве, они видят возможности, и потом компании уже организовывают свои корпоративные мероприятия какие-то. И после бизнес-туризма, естественно, растет и простой туристический поток, потому что опять-таки постоянно сталкиваемся с ситуацией, что приезжая с бизнес-задачей, потом люди возвращаются с семьями, хотят показать женам, детям. И получается синергетический процесс, который, кстати, потом еще приводит к инвестициям