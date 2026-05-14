На улицах Нижнего Новгорода появились роботы-доставщики В Нижнем Новгороде заработали роботы-доставщики "Яндекса"

Москва14 мая Вести.В четверг, 14 мая, в Нижнем Новгороде начали работать роботы-доставщики "Яндекса" новейшего четвертого поколения. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор региона Глеб Никитин.

Современные модели имеют улучшенную подсветку, ультразвуковой датчик, систему распознавания знаков и сигналов светофора и превосходящий предшественников по дальности и детализации лидар.

На первом этапе они будут работать в Сормовском, Канавинском и Московском районах отмечается в сообщении

Никитин добавил, что в будущем планируется продолжать взаимодействовать с компанией "Яндекс" для расширения географии рободоставки и в нагорную часть Нижнего Новгорода.