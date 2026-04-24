Москва24 апрВести.Энергетикам удалось оперативно устранить последствия непогоды в Новгородской области. Об этом в MAX сообщил губернатор Александр Дронов.
Сегодня удалось подключить электричество во всех округах областиговорится в сообщении
В настоящее время специалисты новгородского филиала "Россетей Северо-Запада" работают по локальным заявкам.
Глава региона поблагодарил специалистов за профессиональную и оперативную работу.
23 апреля в результате шквалистого ветра в ряде округов региона произошли обрывы линий электропередач.