Москва24 апрВести.Энергетикам удалось оперативно устранить последствия непогоды в Новгородской области. Об этом в MAX сообщил губернатор Александр Дронов.

Сегодня удалось подключить электричество во всех округах области

говорится в сообщении

В настоящее время специалисты новгородского филиала "Россетей Северо-Запада" работают по локальным заявкам.

Глава региона поблагодарил специалистов за профессиональную и оперативную работу.

23 апреля в результате шквалистого ветра в ряде округов региона произошли обрывы линий электропередач.