Москва11 июлВести.Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил в MAX о массовых отключениях электроэнергии на территории региона.
Причиной сбоя в электроснабжении стала непогода. В настоящее время без света остались более 14 тысяч человек.
Под отключения попали 10 округов: Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимскийговорится в заявлении
На особый режим работы переведен региональный филиал компании "Россети Северо-Запада", на линиях в составе 25 бригад работают 87 человек, задействовано 28 единиц техники.
Работы будут вестись в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения.