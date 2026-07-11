Из-за непогоды в Новгородской области без света остались 14 тысяч человек Отключения света из-за непогоды коснулись 10 округов Новгородской области

Москва11 июл Вести.Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил в MAX о массовых отключениях электроэнергии на территории региона.

Причиной сбоя в электроснабжении стала непогода. В настоящее время без света остались более 14 тысяч человек.

Под отключения попали 10 округов: Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимский говорится в заявлении

На особый режим работы переведен региональный филиал компании "Россети Северо-Запада", на линиях в составе 25 бригад работают 87 человек, задействовано 28 единиц техники.

Работы будут вестись в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения.