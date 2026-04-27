Более 25 тысяч жителей Вологодской области остались без света из-за непогоды

Отключения электричества из-за непогоды затронули свыше 25 тысяч вологжан Более 25 тысяч жителей Вологодской области остались без света из-за непогоды

Москва27 апр Вести.Непогода стала причиной массового отключения электричества в Вологодской области. Без света там остались 25 223 человека, сообщили в Telegram-канале губернатора региона Георгия Филимонова со ссылкой на его заместителя Евгению Мазанову.

По состоянию на 22.00 27.04.2026 отключена электроэнергия у 25223 потребителей в 689 населенных пунктах., в том числе: в зоне ответственности Россетей отключена электроэнергия у 22 723 потребителей в 686 населенных пунктах Череповецкого, Кадуйского, Бабаевского, Вашкинского, Устюженского, Белозерского, Кирилловского, Шекснинского округов; в зоне ответственности ВОЭК 2 500 потребителей в 3 населенных пунктах Чагодощенского, Белозерского, Вытегорского округов уточнила Мазанова

Она также отметила, что над устранением отключений работают 44 бригады энергетиков. Ориентировочно они должны наладить подачу электричества к 10.00 вторника, 28 апреля.