В Ленинградской области из-за урагана без света остались 42,5 тысячи человек Дрозденко: мощный грозовой фронт обесточил 42,5 тысячи абонентов Ленобласти

Москва12 июл Вести.В Ленинградской области в результате мощного грозового фронта с ураганным ветром без электроснабжения остались 42,5 тысячи абонентов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Сегодня ночью в Ленобласть пришел мощный грозовой фронт с ураганным ветром. Стихия оказалась настолько сильной, что электричество отключилось у 42,5 тысяч человек написал Александр Дрозденко

На данный момент специалисты уже вернули электричество более чем 20 тысячам жителей - восстановление идет оперативно. Основное внимание сейчас уделяется Гатчинскому округу, Кингисеппскому, Ломоносовскому и Лужскому районам.

Ремонтные бригады не прекращали работу всю ночь и продолжают трудиться сейчас. К устранению последствий привлечены 108 аварийных бригад компании "Россети Ленэнерго" и 117 единиц техники.

Губернатор призвал жителей не пытаться самостоятельно восстанавливать электроснабжение и не подходить к оборванным проводам ближе чем на 8 метров.

Ситуация остается на контроле властей.