Более 750 жителей Нижегородской области остаются без света из-за урагана

В Арзамасе более 750 жителей остаются без света из-за урагана Более 750 жителей Нижегородской области остаются без света из-за урагана

Москва6 июл Вести.Из-за урагана без света остаются более 750 жителей жителей Арзамаса Нижегородской области, энергетики продолжают восстановительные работы, сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Щелоков.

Ситуация по электроэнергии на 23.30 (воскресенье - ред.) - 368 домов и 759 жителей остаются без света написал градоначальник

Он уточнил, что в работе у "Нижновэнерго" заявки по 33 населенным пунктам - 38 улиц и адресов. В ночь остаются работать несколько бригад.

Ранее Щелоков рассказал, что за ночь энергетики смогли восстановить все высоковольтные линии.