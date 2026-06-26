Непогода оставила без света свыше 61 тыс. человек в Дагестане

В Дагестане из-за непогоды без света остались более 61 тыс. человек Непогода оставила без света свыше 61 тыс. человек в Дагестане

Москва26 июн Вести.Восемь муниципальных образований Дагестана пострадали от аварийных отключений электроэнергии, вызванных разгулом стихии. Об этом ТАСС сообщили в республиканском МЧС.

Так, в результате обрывов линий электропередачи из-за сильных осадков и шквалистого ветра без света остались 31 населенный пункт, в которых проживает свыше 61 тыс. человек.

Аварийно-восстановительные работы ведет "Дагэнерго".

По предварительным данным, отключения произошли из-за коротких замыканий и повреждений ЛЭП. Энергоснабжение планируют восстановить к 20.00 26 июня, уточнили в ведомстве.