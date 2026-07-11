Москва11 июлВести.Сильные дожди в Дагестане, прошедшие 8 июля, привели к серьезным повреждениям дорог регионального и межмуниципального значения, сообщили в региональном Минтрансе.
На данный момент без транспортного сообщения остаются 23 населенных пункта.
По состоянию на 22.00 часов 11 июля транспортное сообщение восстановлено на 15 участках дорог, без транспортного сообщения остаются 23 населенных пунктаотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что в Дагестане для спасения стада скота перекрыли шлюзы ГЭС.