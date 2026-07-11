Более 20 населенных пунктов отрезаны от дорожной сети в Дагестане 23 населенных пункта Дагестана остаются без транспортного сообщения

Москва11 июл Вести.Сильные дожди в Дагестане, прошедшие 8 июля, привели к серьезным повреждениям дорог регионального и межмуниципального значения, сообщили в региональном Минтрансе.

На данный момент без транспортного сообщения остаются 23 населенных пункта.

По состоянию на 22.00 часов 11 июля транспортное сообщение восстановлено на 15 участках дорог, без транспортного сообщения остаются 23 населенных пункта отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что в Дагестане для спасения стада скота перекрыли шлюзы ГЭС.