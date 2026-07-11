Транспортное сообщение с 46 населенными пунктами в Дагестане возобновлено

В Дагестане восстановлено движение на 10 поврежденных участках дорог Транспортное сообщение с 46 населенными пунктами в Дагестане возобновлено

Москва11 июл Вести.В Дагестане восстановлено движение автотранспорта по 10 участкам дорог, поврежденных в результате сильных дождей, прошедших в республики 6-8 июля. Об этом сообщает дагестанский Минтранс.

Всего, по данным ведомства, было повреждено 34 участка автомобильных дорог и мостовых сооружений. Без транспортного сообщения остались 99 населенных пунктов.

По состоянию на 13.00 11 июля дорожным службам уже удалось восстановить движение на 10 поврежденных участках автомобильных дорог, благодаря чему транспортное сообщение возобновлено с 46 населенными пунктами отмечается в публикации

До 53 населенных пунктов, расположенных в семи муниципальных образованиях Дагестана, добраться пока сложно.

Дорожные службы работают круглосуточно. В ликвидации последствий разгула стихии задействованы76 рабочих и 28 единиц специальной техники.

Ранее в Минтрансе заявили, что участок автодороги Шамилькала – Временный поселок в Унцукульском районе Дагестана был надежно защищен инженерным сооружением. Однако объемы воды, аварийно сброшенной с плотины Ирганайской ГЭС были столь значительными, что это капитальное сооружение не выдержало и оказалось разрушенным.