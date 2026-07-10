Из-за аварийного сброса воды с ГЭС разрушена часть дороги в Дагестане

Минтранс Дагестана назвал причину разрушения части дороги у Ирганайской ГЭС Из-за аварийного сброса воды с ГЭС разрушена часть дороги в Дагестане

Москва10 июл Вести.Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана прокомментировало появившуюся в ряде Telegram-каналов информацию о разрушении участка автодороги Шамилькала – Временный поселок в Унцукульском районе республики.

В настоящее время движение автотранспорта на нем временно прекращено.

В результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС на 5-м километре автомобильной дороги регионального значения Шамилькала – Временный поселок произошел размыв полки дороги протяженностью около 100 метров говорится в публикации ведомства в MAX

В республиканском Минтрансе пояснили, что основание дорожного полотна на этом участке было надежно защищено инженерным сооружением. Однако объемы аварийного сброса были таких масштабов, что даже это капитальное сооружение не выдержало и оказалось разрушенным.