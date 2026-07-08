ИС "Вести" показала кадры из затопленного села в Дагестане В дагестанском селении Ташкапур затопило дома

Москва8 июл Вести.В селе Ташкапур Левашинского района Дагестана вышедшая из берегов река затопила дорогу и ряд стоящих поблизости домов, передает корреспондент ИС "Вести" с места событий.

На присланных из села кадрах видно, что проходящая по нему дорога превратилась в бурный поток, местами образовались глубокие ямы, припаркованные автомобили затоплены почти наполовину. Стремительно несущаяся вода смывает все на своем пути, в том числе каменные ограды у домов.

Причиной ЧП стали прошедшие в республике обильные осадки. Они же привели к тому, что на 13-м километре дороги Гуниб – Цуриб сошел оползень. В результате движение на этом участке полностью перекрыто – 51 населенный пункт оказался отрезан от транспортного сообщения.