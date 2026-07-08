Оползень сошел на дорогу в Дагестане, 51 населенный пункт оказался заблокирован Оползень на дорогу лишил транспортного сообщения 51 населенный пункт Дагестана

Москва8 июл Вести.В Дагестане на 13-м километре дороги Гуниб – Цуриб сошел оползень, он лишил транспортного сообщения 51 населенный пункт. Об этом сообщила администрация Чародинского района в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что причиной схода оползня стали обильные осадки.

Движение на участке полностью перекрыто. В настоящий момент 51 населенный пункт Чародинского района отрезан от внешнего транспортного сообщения — проезд по единственной дороге, связывающей район с соседними территориями, невозможен говорится в сообщении администрации

К месту происшествия едут аварийно-восстановительные бригады. Примерные сроки открытия дороги назовут после оценки объема работ.