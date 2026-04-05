Москва5 апрВести.В Дагестане новые обильные ливневые дожди стали причиной подтопления нескольких участков федеральной автомобильной дороги "Кавказ", передает ТАСС.
Отмечается, что участки дорог затоплены на территории Дербентского района, а также в черте города Дагестанские Огни.
Из-за интенсивного стока дождевых вод с предгорных территорий на проезжей части образовались глубокие лужи, что значительно затрудняет движение автотранспорта.
Ранее сообщалось, что в результате ночных ливней разлилась река Черкес-Озень, обесточены 139 населенных пунктов, а камнепад отрезал дорогу в 53 села республики.
В Махачкале развернуты 9 пунктов временного размещения для жителей, подлежащих эвакуации, а на некоторых участках дорог города из-за ухудшения погодных условий ограничено движение транспорта.
В связи с неблагоприятной погодной обстановкой коммунальные службы города переведены на усиленный режим работыговорится в Telegram-канале администрации Махачкалы
Кроме того, закрыт перегон Северо-Кавказской железной дороги. Из-за подтопления некоторых участков отменено движение 12 пригородных поездов, сообщает СКЖД в своем Telegram-канале.