На Дагестан снова обрушились ливни, вызвавшие повторные подтопления

Москва5 апр Вести.В Дагестане новые обильные ливневые дожди стали причиной подтопления нескольких участков федеральной автомобильной дороги "Кавказ", передает ТАСС.

Отмечается, что участки дорог затоплены на территории Дербентского района, а также в черте города Дагестанские Огни.

Из-за интенсивного стока дождевых вод с предгорных территорий на проезжей части образовались глубокие лужи, что значительно затрудняет движение автотранспорта.

Ранее сообщалось, что в результате ночных ливней разлилась река Черкес-Озень, обесточены 139 населенных пунктов, а камнепад отрезал дорогу в 53 села республики.

В Махачкале развернуты 9 пунктов временного размещения для жителей, подлежащих эвакуации, а на некоторых участках дорог города из-за ухудшения погодных условий ограничено движение транспорта.

В связи с неблагоприятной погодной обстановкой коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы говорится в Telegram-канале администрации Махачкалы

Кроме того, закрыт перегон Северо-Кавказской железной дороги. Из-за подтопления некоторых участков отменено движение 12 пригородных поездов, сообщает СКЖД в своем Telegram-канале.