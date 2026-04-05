Москва5 апр Вести.В Дагестане в результате наводнения из-за сильных ливней произошло подтопление железнодорожного полотна между станциями Мамед-Кала и Дагестанские огни Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщили в Telegram-канале железной дороги.

В результате было временно приостановлено движение по обоим путям ж/д перегона.

До 2 часов задерживаются пригородные поезда №6680 Махачкала – Дербент (+2 часа), №6604 Хасав-Юрт – Дербент (+45 минут), №6696 Махачкала – Дербент (+30 минут, не отправился по маршруту), №6602 Хасав-Юрт – Дербент (+25 минут), №Дербент – Махачкала (+10 минут, не отправился по маршруту) отмечается в сообщении

Помимо этого, могут задержаться поезда из Москвы в Дербент и обратно.

Ранее сообщалось, что из-за ливней разлилась река Черкес-Озень, дороги и улицы Дагестана затопило водой.