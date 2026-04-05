Журналисты ИС "Вести" помогли водителю на затопленной трассе в Дагестане

Москва5 апр Вести.В Дагестане на трассе Ростов – Баку поток воды начал сносить одну из машин, передвигавшуюся на затопленной дороге. На помощь водителю пришли оказавшиеся неподалеку журналисты ИС "Вести", передает корреспондент Саркар Магомедов.

Оператор Салих Салихов, водитель Абдула Магомедов и корреспондент ИС "Вести" Саркар Магомедов быстро среагировали и сообща вытащили машину с помощью троса.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в Дагестане вновь фиксируется наводнение, разлилась река Черкес-Озень. Дороги и улицы затопило грязной водой.

По данным регионального главка МЧС России, из-за замыканий на линиях электропередачи, возникших после обильных осадков, без света остались 139 населенных пунктов в 14 муниципальных образованиях.

Кроме того, камнепад остановил движение по трассе дороге республиканского значения Гуниб – Цуриб, оказались заблокированы 53 населенных пункта в Чародинском районе.