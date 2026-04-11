Волонтеры рассказали о ликвидации последствий наводнения в Мамедкале

Москва11 апр Вести.Волонтеры, которые приезжают в Дагестан из разных регионов России для ликвидации последствий наводнения, рассказали ИС "Вести" о своей работе.

В поселке Мамедкала в Дербентском районе Дагестана началась оценка ущерба, газовики восстанавливают коммуникации, а волонтеры разгребают завалы и раздают гуманитарную помощь.

Мы даже не обратили внимания на то, какой волонтер с нами работал, он здесь ходил, активно помогал. И в один момент у него поднялась штанина, и мы увидели, что там протез рассказала координатор работы оперативного штаба в Мамедкале, заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Анна Безрукова

Как отметил директор департамента по реагированию на ЧС Российского Красного Креста Михаил Соловьев, ключевая задача организации – координация работы в оперативном штабе, также принятие технической гуманитарной помощи: дизельных генераторов и бензопил.

Обильные ливни обрушились на Дагестан 27-29 марта, а также 4 и 5 апреля. Из-за непогоды размыло берега рек, произошел прорыв дамбы, в разных местах сошли сели. Погибли 6 человек.