Москва11 апр Вести.МЧС России усилило группировку спасателей в Дагестане, серьезно пострадавшем от сильнейших паводков, сообщает ГУ МФ РФ по региону в канале в MAX.

По поручению главы ведомства Александра Куренкова в Дербентский район республики была направлена аэромобильная группировка Донского спасательного центра. Спасатели уже прибыли на место, где будут выполнять поставленные задачи.

В составе - 100 специалистов и 30 единиц техники отмечается в сообщении

Обильные ливни обрушились на Дагестан 27-29 марта, а также 4 и 5 апреля. Из-за непогоды размыло берега рек, произошел прорыв дамбы, в разных местах сошли сели. Погибли 6 человек.

По последним данным, затопленными остаются 9 населенных пунктов: 762 жилых дома, 812 приусадебных участков и 76 участков автодорог.