К мониторингу ситуации с паводками в Дагестане привлекли авиацию МЧС

Москва6 апр Вести.Авиация МЧС России подключена к мониторингу ситуации с паводками в Дагестане. Об этом сообщает ведомство в MAX.

Оперативная группа МЧС России, которой руководит начальник ГУ МЧС России по Республике Дагестан Муслим Девришбеков, вместе с представителем Ростехнадзора вылетела на вертолете Ми-8 в Дербентский район. Они должны оценить паводковую обстановку, сложившуюся из-за непрекращающихся проливных дождей.

Накануне в Дербентском районе из-за повышения уровня воды в Геджухском водохранилище произошел прорыв на комплексе гидротехнических сооружений говорится в сообщении

В превентивных целях из 4 микрорайонов, попадающих в зону затопления, было эвакуировано более 4000 тысяч человек.