В Дагестане остаются затоплены 762 жилых дома в 9 населенных пунктах

В Дагестане остаются затоплены более 750 домов и 800 участков

Москва11 апр Вести.В Дагестане спасатели продолжают ликвидировать последствия сильных паводков, по последним данным, затопленными остаются 9 населенных пунктов в 5 муниципальных образованиях. Об этом сообщает МЧС России.

В 5 муниципальных образованиях региона остаются подтопленными 9 населенных пунктов: всего 762 жилых дома, 812 приусадебных участков и 76 участков автодорог. В 16 ПВР размещены 524 человека, в том числе 175 детей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Местным жителям также оказывается психологическая поддержка и помощь в подаче заявлений на получение компенсации.

В республику по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова прибыли 100 специалистов и 30 единиц техники Донского спасательного центра. Всего в работах в регионе задействованы более 3,8 тысяч человек.