До 129 сократилось число подтопленных домов в Дагестане

В Дагестане остаются подтопленными 129 жилых домов До 129 сократилось число подтопленных домов в Дагестане

Москва15 апр Вести.До 129 сократилось количество жилых домов, подтопленных на территории Дагестана, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В пунктах временного размещения остаются 519 человек, в том числе 177 детей.

В Дагестане остаются подтопленными … в 4 населенных пунктах 129 жилых домов, 144 приусадебных участка и 6 участков автомобильных дорог говорится в сообщении

В спасательном ведомстве отметили, что в пяти муниципальных образованиях продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения, а республике продолжает работать межведомственный оперштаб по ликвидации последствий ЧС.

В конце марта и начале апреля ливни привели к масштабным наводнениям в нескольких районах Дагестана. Шесть человек погибли. Всего в зону ЧС попали до 1,5 млн жителей республики.