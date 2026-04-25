МЧС России: в Дагестане 554 человека остаются в 14 ПВР после паводков

В Дагестане 554 человека остаются в ПВР после паводков МЧС России: в Дагестане 554 человека остаются в 14 ПВР после паводков

Москва25 апр Вести.В Республике Дагестан 554 человека, из которых 177 детей, остаются в 14 пунктах временного размещения (ПВР) после прошедших паводков. Об этом заявило МЧС России.

Отмечается, что подтопленных жилых домов и приусадебных участков в регионе нет. Энергоснабжение полностью восстановили, однако еще продолжаются работы по восстановлению холодного водоснабжения в Карабудахкентском районе.

В 14 пунктах временного размещения находятся 554 человека, в том числе 177 детей. Психологическую помощь оказывают специалисты МЧС России и РСЧС говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Спасатели дезинфицируют территории и социально значимые объекты, откачивают воду, убирают ил, оказывают адресную помощь людям. Также продолжается восстановление дорог, расчистка и вывоз мусора.

Комиссии оценивают ущерб — уже принято 223 166 заявлений, проведены выплаты по 5 738 заявлениям.

В Чечне подтопленных жилых домов и приусадебных участков также нет. Проводятся восстановительно-ремонтные работы, комиссии оценивают ущерб.