Москва17 апрВести.В Республике Дагестан от жителей, пострадавших от паводка, приняли более 190 тысяч заявлений об оказании различных видов помощи. Об этом сообщило МЧС России.
По поручению главы МЧС Александра Куренкова в Дагестане продолжает работу межведомственный оперативный штаб под руководством замминистра Алексея Кострубицкого.
Отмечается, что особое внимание уделено восстановительным работам, соцподдержке и приему заявлений на выплаты. К настоящему времени принято 190 435 заявлений. В республике работает 131 комиссия с участием почти 400 сотрудников, которые оценивают ущерб. Уже проверено около 13 тысяч домовладений.
В Дагестане остаются подтопленными 120 жилых домов, 129 приусадебных участков и шесть участков автомобильных дорог в четырех муниципальных образованиях (четыре населенных пункта). Продолжается восстановление энергоснабжения. В 15 ПВР размещены 527 человек, в том числе 176 детей. Психологическую помощь пострадавшим оказывают специалисты МЧС и РСЧС.
Экстренные службы мониторят обстановку, совершают подворовые обходы, взаимодействуют с Роспотребнадзором, проводят дезинфекцию, отводят воду, восстанавливают дороги, эвакуируют имущество на плавсредствах.
Паводковая обстановка в Дагестане постепенно стабилизируется. Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено более 4,3 тысячи человек и 1166 единиц техники, включая авиацию МЧС.