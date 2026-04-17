В Дагестане от жителей подтопленных районов приняли 190 тыс. заявлений на помощь

Москва17 апр Вести.В Республике Дагестан от жителей, пострадавших от паводка, приняли более 190 тысяч заявлений об оказании различных видов помощи. Об этом сообщило МЧС России.

По поручению главы МЧС Александра Куренкова в Дагестане продолжает работу межведомственный оперативный штаб под руководством замминистра Алексея Кострубицкого.

Отмечается, что особое внимание уделено восстановительным работам, соцподдержке и приему заявлений на выплаты. К настоящему времени принято 190 435 заявлений. В республике работает 131 комиссия с участием почти 400 сотрудников, которые оценивают ущерб. Уже проверено около 13 тысяч домовладений.

В Дагестане остаются подтопленными 120 жилых домов, 129 приусадебных участков и шесть участков автомобильных дорог в четырех муниципальных образованиях (четыре населенных пункта). Продолжается восстановление энергоснабжения. В 15 ПВР размещены 527 человек, в том числе 176 детей. Психологическую помощь пострадавшим оказывают специалисты МЧС и РСЧС.

Экстренные службы мониторят обстановку, совершают подворовые обходы, взаимодействуют с Роспотребнадзором, проводят дезинфекцию, отводят воду, восстанавливают дороги, эвакуируют имущество на плавсредствах.

Паводковая обстановка в Дагестане постепенно стабилизируется. Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено более 4,3 тысячи человек и 1166 единиц техники, включая авиацию МЧС.