В пунктах временного размещения в Дагестане остаются 537 человек В Дагестане остаются подтопленными 4 населенных пункта

Москва18 апр Вести.В Дагестане в 4 населенных пунктах остаются подтопленными 117 жилых домов, а также 122 приусадебных участка и 6 участков автодорог, сообщает республиканский главк МЧС.

В двух муниципалитетах специалисты продолжают восстановление энергоснабжения.

В 15 пунктах временного размещения – 537 человек, в том числе 159 детей говорится в сообщении ГУ МЧС по Дагестану в мессенджере MAX

Все экстренные службы республики продолжают работать в пострадавших районах. Специалисты спасательного ведомства проводят дезинфекцию и санобработку пострадавших строений и оказывают адресную помощь людям.

Сотрудники МЧС также помогают расчищать русло реки Дарвагчай, укреплять ее берега и отсыпать дамбы.

Всего в ликвидации последствий непогоды на Северном Кавказе участвуют больше двух тысяч специалистов, 680 единиц техники РСЧС, в том числе – авиация МЧС, уточняется в публикации.