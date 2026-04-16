Более 100 домов оказались под угрозой разрушения в Дахадаевском районе Дагестана В Дахадаевском районе Дагестана эвакуировали 200 жителей из-за угрозы оползня

Москва16 апр Вести.Почти 30 домов в высокогорном Дахадаевском районе Дагестана разрушены из-за оползня, еще более 100 строений находятся под угрозой. Председатель собрания депутатов района Зуграб Магомедов в интервью ИС "Вести" рассказал, что около 200 жителей уже эвакуированы с опасных территорий.

В высокогорных районах Дагестана не было наводнений, но затяжные ливни пропитали грунт до предела – земля буквально поползла вниз вместе с домами. Не только села оказались отрезаны друг от друга, но и люди – от собственных домов.

У меня младший брат с тремя детьми, грудной ребенок. Еще папина сестра, и с нами жила тетя тоже. Я даже не знаю, что сказать, приходишь сюда, даже уже смотреть обидно поделился житель селения Уркарах Абдулазиз Ибрагимов

Около 30 домов в Дахадаевском районе уже разрушены, более 100 – находятся под угрозой. Оползень продолжается, и счет потерь может увеличиться в любой момент.

Около 200 людей эвакуировали. У нас на базе гимназии расположен пункт временного размещения. Уже начата работа по оценке ущерба сообщил председатель собрания депутатов района Зуграб Магомедов

Сползает и высокогорье, но там это сопровождается еще и небывалым снегопадом. В Лакском и Кулинском районах под тяжестью снега разрушаются дома. Гуманитарную помощь сюда доставляет авиация МЧС. А к отрезанным фермам местные жители пробираются сами на мотоциклах.

Снежные лавины, больше похожие на водопады, и обвалы отрезали от внешнего мира селения Тляратинского района. Без связи с внешним миром остается и один из самых удаленных аулов республики Хушет на границе с Грузией, который еще и обесточен.

Ранее из снежного плена спасли работника метеостанции "Сулак Высокогорная". Мужчину подняли на борт вертолета.