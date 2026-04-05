Около 800 домохозяйств эвакуировали из-за прорыва плотины в Дагестане

Москва5 апр Вести.Около 800 домохозяйств эвакуировали в Дербентском районе Дагестана из-за разрушения плотины. Об этом сообщил ТАСС глава района Эльман Аллахвердиев.

Он объяснил, что защитное сооружение пострадало при передиве реки, "идущей из Кайтага в Геджухскую плотину". В итоге вода направилась в такие населенные пункты как Михайловка, Заречная, Дузлак, Сулепа Урсун и Плана.

В настоящее время производится эвакуация жителей. Около 800 домохозяйств уже эвакуированы в пункты временного размещения цитирует Аллахвердиева агентство

Глава района подчеркнул, что всем эвакуированным оказывается помощь, людей обеспечивают горячим питанием.